中島美嘉が、11枚目となるオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』を2026年1月28日にリリースすることが決定した。初回生産限定盤には、今年開催されたアジアツアーのファイナルとなったソウル公演を全曲収録したライブ映像も同梱される。【動画】うっとり…！中島美嘉「ORION」ライブ映像同作は“舞台と裏舞台”“陽と陰”という二面性をテーマに、『マチネ盤』と『ソワレ盤』の2枚で構成されるコンセプトアル