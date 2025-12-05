忙しい毎日のなかで「冷え」や「だるさ」を抱えたまま眠っていませんか。そんな現代女性の悩みに寄り添うリカバリーインナー『ON:NE（温寝）』ノンワイヤー磁気ブラ&磁気ショーツが2025年12月5日に新発売。温める・ゆるめる・ととのえるに着目し、グラフェン生地とネオジム磁石を組み合わせた設計で、眠っている間の心地よいケアを叶えます♡翌朝のスッキリ感をサポートする“休息のための