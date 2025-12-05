【台北共同】台湾の卓栄泰行政院長（首相）は5日、日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会の隅修三会長と会談した際「台湾は日本のアイドル歌手を熱烈に歓迎している」と述べた。日中関係が悪化する中、日本との友好姿勢を強調した。行政院によると、卓氏は「高市早苗首相が台湾海峡の安定と平和の重要性を表明していることは非常に感動的だ」と指摘した。「台湾有事」を望まない立場も示した。台湾では日本人歌手の公演が