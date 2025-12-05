福岡放送「FBSアナウンス部」のインスタグラムが5日までに更新され、元木寛人アナウンサー（32）が第1子の誕生を報告した。元木アナは「入社11年目、32歳、元木です。私事ですが、先月、第一子の娘が生まれました」と報告。女児の手を握る様子を公開した。そして「初めての育児に試行錯誤しながらも、充実した日々を過ごしています」と明かし、「父親として、人として、より一層成長していけるよう精進して参ります！元木寛人」