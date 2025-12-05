バラエティ番組などで活躍を続け、女優としても存在感を発揮する磯山さやか（42）。10月22日（水）に講談社から発売された、デビュー25周年写真集「余韻」。オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿、そして写真集ならではの大胆ショットを披露。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさが話題を呼び、大