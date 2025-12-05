＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞今季メルセデス・ランキング（MR）56位に終わったツアー通算6勝の38歳・笠りつ子が、16年ぶりにQTへ出場した。この日「69」で回りトータル2アンダー。前日の63位タイから38位に浮上し、来季前半戦のほぼ全試合に出場できる位置で4日間を終えた。【写真】39歳・横峯さくらは夫婦タッグで上位通過久しぶりのQTに「初日はち