＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来年も開幕戦から出場できる。シードを喪失した川崎春花がQT15位に入り、来季の前半戦フル出場権を得られるボーダーライン（35位付近）を突破。自らの手で権利をつかみ取った。【写真】川崎春花さんがドレスアップしました2021年のプロテストに一発合格。同年に初めて受けたQTは62位で、ルーキーイヤーの序盤は下部ステッ