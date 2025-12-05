フリーアナウンサーの中川安奈が自身のインスタグラムを更新。12月3日に江戸崎カントリー倶楽部（茨城県稲敷市）で開催された第6回スポーツチャリティ「トラジマスターズ2026」で、リポーターと表彰式の司会を担当したことを投稿した。【写真】ラグビー・田中史朗、サッカー・松井大輔、野球・内川聖一、松坂大輔…… 豪華アスリートたちと一緒に！この大会は、焼肉トラジが「全てのアスリート・スポーツファンを応援する」という