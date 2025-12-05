「レジェンドカップ・Ｇ２」（５日、伊勢崎）人気オートレーサーの森且行（５１）＝川口・２５期＝が３日目１１Ｒの準々決勝戦Ａを快勝。準決勝戦に駒を進めた。グレードレースでの準決進出は１１月のＳＧ・日本選手権（飯塚、６着）に続き今年１０回目。レースは１枠で０ハンの岩沼靖郎（伊勢崎）が逃げたが、好位置につけた森が鋭く伸び、４周１角で岩沼を差し切った。２着の高橋貢（伊勢崎）と、３着の金子大輔（浜松）の