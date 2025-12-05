元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が5日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へのドジャースの大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）の出場に言及した。大谷翔平は先月24日（日本時間25日）に自身のインスタグラムで来春WBCの出場を表明したが、山本、佐々木は未定となって