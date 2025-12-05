「レジェンドカップ・Ｇ２」（５日、伊勢崎）近況絶好調の高橋義弘（４２）＝川口・２９期＝が３日目９Ｒの準々決勝戦Ａを快勝。大会初出場で準決勝戦一番乗りを決めた。前節の飯塚Ｇ１開設記念も優出３着と活躍。その動きを維持して、グレードレース連続優出を目指す。「すごく出ています。ヘッド周りの微調整くらいで、ほとんど２日目の状態のまま。試走タイムはあまり出ないけど、レース足がいい。もう何もしないです。タ