神奈川・川崎市のリサイクル工場で火事があり、5日午後5時半現在も消火活動が続いています。上空からの映像では、赤色灯が見え白い煙が上がっている様子がわかります。午後4時半ごろ、川崎区のリサイクル工場で「4階建ての工場から火がかなり出ている」と119番通報がありました。現場では、黒い煙があがっていて、消防車両10台以上が消火活動に当たっています。警察と消防などによりますと、今のところけが人や逃げ遅れなどの情