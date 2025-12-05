高市早苗首相、イタリアのメローニ首相高市早苗首相は、イタリアのメローニ首相と来年1月16日を軸に東京都内で会談する方向で調整に入った。日本政府関係者が5日、明らかにした。対面会談は初。中国やロシアの軍事動向をにらみ、安全保障分野での協力強化を確認する。女性リーダーで保守色が強いという共通点があり、個人的な信頼関係を深める機会にもなりそうだ。メローニ氏の来日は2024年2月以来となる。会談では、日伊と英