◇女子ゴルフツアー最終予選会最終日（2025年12月5日茨城県宍戸ヒルズGC＝6418ヤード、パー72）来季前半戦の出場優先順位が決まり、今年11月プロテストに合格した倉林紅（20＝フリー）が3位から66で回り、通算15アンダーでQTランク1位となった。13アンダーで2人が並び最終日のスコアで上回った神谷桃歌（19＝伊藤園）が同2位で、福山恵梨（32＝松辰）が同3位となった。メルセデスランク62位の政田夢乃（25＝なないろ