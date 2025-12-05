立憲民主党は5日、2026年度の税制改正についての提言を発表した。「物価高に負けないくらしと中小企業の底上げ」をテーマとし、「底上げ型」の経済成長の促進を掲げた。まず一つの大きな柱として掲げたのは「減税や控除拡充による賃金・所得の向上」。具体策として、飲食料品の消費税を2026年10月から臨時・時限的に0％とし、その後は恒久的な「給付付き税額控除」に移行することを提案した。「防衛増税」の撤回や、高校生年代の扶