ラグビーのリーグワン１部・神戸が５日、市内のクラブハウスで開幕前会見、およびナンバー８・アーディー・サベア、ＣＴＢアントン・レイナートブラウンの入団会見を行った。開幕前会見には弘津英司チームディレクター、デイブ・レニーＨＣ、ＬＯブロディ・レタリックとＳＯ李承信（いずれも共同キャプテン）が出席。レニーＨＣは就任から５位、３位を経ての３シーズン目に向け「タフなクボタと（１３日の開幕戦で）戦う準備