火災現場に駆け付けた消防車両＝５日、川崎市川崎区浮島町５日午後４時半ごろ、川崎市川崎区浮島町の廃棄物処理工場「タケエイ川崎リサイクルセンター」で、「４階部分が燃えている」と職員から１１９番通報があった。けが人はいなかった。川崎臨港署によると、出火当時は廃棄物の分別作業中。工場では通常約８０人ほどが働いているといい、全員避難して無事だった。現場は羽田空港近くの工場が集まる臨海部。