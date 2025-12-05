【モデルプレス＝2025/12/05】KEY TO LIT（キテレツ）が、12月26日発売の『NYLON JAPAN』（カエルム）2月号の表紙に初登場。今回、ファッション誌としては初の表紙となる。【写真】STARTO人気ジュニアの“モテ伝説”を明かした女優「他クラスの女子が走ってきて」◆KEY TO LIT「NYLON JAPAN」初登場今号は、未来を描くためのインスピレーションを凝縮した“FORTUNE ISSUE”。新時代を動かす才能が一堂に集結し、新たな景色を映す。