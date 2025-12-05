令和時代を生きる私たちの心に深く響く珠玉のラブソングを次々と世に送り届けているマルシィ。彼らは、11月12日、前作以降の約2年間の歩みの美しき結実となる3rdアルバム『Flavors』をリリースした。代表曲の一つである「ラブソング」のアンサーソングとして書かれた「隣で」が象徴的なように、今作には、より深く、より長く、私たちの日常や人生に寄り添ってくれる渾身のナンバーが数多く収められている。恋愛の季節を超えた先に