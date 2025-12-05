2024年に山陽団地で行われた謎解きイベント／提供：赤磐市 地域住民の健康を維持して地域を活性化しようと、赤磐市で6日、山陽団地を歩く「ウォークラリー」が開かれます。事前申し込みは不要で、誰でも無料で参加できます。 「山陽団地ウォークラリー」は、団地の活性化に取り組む「山陽団地もりあげ部」と「山陽地区社会福祉協議会」が初めて開きます。 6km、5km、4kmの3種類のコースが