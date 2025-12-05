山形県内は5日も冬型の気圧配置の影響で各地で雪となりました。一方、大雪のピークは過ぎ、6日日中は雪が止んで晴れ間の出る所がある見込みです。山形地方気象台によりますと、県内は5日、冬型の気圧配置の影響で昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となり、各地で雪となりました。午後4時現在の積雪は、西川町大井沢で50センチ、大蔵村肘折で47センチ、最上町向町で29センチ、山形市で4センチなどとなっています。一方、