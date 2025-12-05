JAYED、NAOtheLAIZA、P-CHOによって2017年に始動したプロジェクト=OMWが、「JAY'ED 20th Anniversary Live at Billboard Tokyo」にて披露した「O.M.W」のLiveパフォーマンス映像を公開した。本映像は、JAY'EDのデビュー20周年特別企画LIVEとして開催されたBillboard Tokyoにて披露された映像を特別編集したもの。会場を包んだ緊張感と熱量、ステージ上でのダイナミックな表現が凝縮されており、当日の空気感を鮮明に伝える仕上がり