愛知・誉の身長１９４センチ右腕、モレチ・アレシャンドレ投手（３年）が、メジャーリーグのフィリーズとマイナー契約を結ぶことが５日、関係者への取材で分かった。モレチはブラジル人の父と日系ブラジル人の母を持ち、愛知で生まれ育った。恵まれた身体から投じるストレートは、最速１４７キロ。今秋ドラフトでは指名漏れに終わったが、４月頃から視察を行い、将来性を高く評価したフィリーズ側がドラフト後に本格的なアプロ