2026年3月に開催される、とくしまマラソン2026年大会の申し込みが定員に満たなかったため、実行委員会では、参加受付期間を12月末まで1カ月延長して募集しています。募集期間を延長するのは、2026年3月22日に開催される「とくしまマラソン2026」の一般枠です。実行委員会によりますと、定員の8500人に対して、11月末時点で約6500人がエントリーしている状況で、募集期間延長は定員に達していないことが理由としています。申