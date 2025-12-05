東京都内のホテルで、派遣型風俗店の女性の裸などを盗撮した疑いで逮捕され、その後、釈放された古川広志県議の辞職願が12月5日、県議会で許可されました。公明党県本部の代表を務めていた古川広志県議は11月28日の夜、東京・赤坂のホテルで派遣型風俗店の女性の裸などを自身のスマートフォンで盗撮した、性的撮影処罰法違反の疑いで逮捕されその後、釈放されました。古川県議は、12月1日付けで公明党を除名処分になり、2022