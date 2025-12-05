【6日（土）全国天気】・上空寒気は抜ける・東日本や西日本は晴天・北日本は夕方から雨や雪、雷にも注意・朝は冷える・日中は寒さ和らぐ6日（土）は冬型が崩れ、東日本や西日本は高気圧に覆われ晴れる所が多いでしょう。上空の強い寒気は一気に退散しますが、北日本には日本海から気圧の谷が近づきそうです。この影響で夕方以降は、北日本の日本海側で雨や雪の降る所があるでしょう。大気の状態が不安定となるため、雷を伴う所もあ