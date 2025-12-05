12月5日の午前、徳島市の吉野川橋南詰のアンダーパスで、大型トレーラーが高さ制限ゲートに衝突し、3時間にわたって通行止めとなる事故がありました。事故があったのは、徳島市上助任町の吉野川橋南詰のアンダーパスです。警察によりますと5日の午前9時頃、大型トレーラーが高さ制限を示すために設けられた、高さ3.6メートルの鉄製ゲートに衝突しました。この事故による影