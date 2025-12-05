フランスのスポーツ用品大手デカトロン（DECATHLON）は2025年12月5日、フランス国立宇宙研究センター（CNES）、SPARTAN SPACE、MEDESとの共同プロジェクトとして、国際宇宙ステーション（ISS）で試験予定の船内活動（IVA）用宇宙服プロトタイプ「EUROSUIT（ユーロスーツ）」を発表しました。【▲ 国際宇宙ステーションでの試験を目指して開発されている船内活動用宇宙服「EUROSUIT」のコンセプトスーツの着用イメージ（Credit: デ