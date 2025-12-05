「フィギュアスケート・ＧＰファイナル」（５日、ＩＧアリーナ）ジュニア男子フリーが行われ、世界ジュニア王者で、ＳＰ首位の中田璃士（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝はフリー２位の１６３・２２点、合計２４９・７０点で３年連続表彰台の２位となった。ＳＰ２位だったソ・ミンギュ（韓国）が２５５・９１点で逆転優勝を果たした。中田は冒頭の４回転サルコー、続く４回転トーループ−３回転トーループの連続ジャンプを決