旨辛グルメ専門店の「赤から」は、2025年12月1日から、全店舗で「赤からお年玉スクラッチ」を配布しています。最大3回もお得になる割引特典は見逃せない期間中に赤からを利用すると、1人につき1枚もらえる "ハズレなし"の「赤からお年玉スクラッチ」。スクラッチを削ると、1回目と2回目の来店で使える5〜15％オフの割引が当たり、いずれも1月5日以降の来店から順番に利用できます。さらに、2回目特典を利用後の3回目の来店では、自