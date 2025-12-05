牛丼チェーンの「すき家」は、2025年12月4日から「12月得すきクーポン」第2弾を配信しています。寒い日に食べたい鍋定食もお得に「すき家」の公式アプリで配信されている「得すきクーポン」。早くも第2弾のクーポンが配信されました。12月に使える追加のクーポンは3つ。1、「牛丼」商品50円引き12月10日23時59分まで使える「牛丼」商品50円引きクーポンは、牛丼各種、トッピング牛丼各種、牛丼ライト各種に使えます。牛小鉢、牛皿