B1西地区所属の大阪エヴェッサは12月5日、ヴォーディミル・ゲルンがインジュアリーリスト（IL）から抹消されたことを発表した。 ウクライナ出身で現在31歳のゲルンは、208センチ113キロのパワーフォワード兼センター。主にスペインのチームでプロキャリアを重ね、2023－24シーズンに仙台へ加入した。翌シーズンに大阪へ移籍すると、2025－26シーズンは