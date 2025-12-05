Answer to Rememberが、ビルボードライブツアーを2026年3月に開催する。 （関連：石若駿、日々の研鑽が形成した音楽の奥深さ中村佳穂ら参加したAnswer to Rememberライブを振り返る） 本ツアーは、3月2日にビルボードライブ横浜、26日に東京、30日に大阪にて開催。今回は、ゲストにJua、HIMIらを迎える。 チケットは、12月23日よりClub BBL会員／法人会員先行、26日より一般販売が開始となる。