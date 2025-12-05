【その他の画像・動画等を元記事で観る】 男性デュオ・DOMOTOが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場。 ■【動画】DOMOTO - 愛のかたまり / THE FIRST TAKE※12月5日22時よりプレミア公開 ■改名後の再始動1曲目として再構築した「愛のかたまり」を一発撮り 披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。