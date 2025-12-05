【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島美嘉の11thオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』が、2026年1月28日にリリースされることが決定。併せて、初回生産限定盤の特典Blu-rayに収録される『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』より、「ORION」のライブ映像が公開された。 ■ニューアルバムは対照的な世界を描き出すコンセプト作品 『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』は、ミュージカルの