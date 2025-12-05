【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＆TEAMが、Eテレ『沼にハマってきいてみた』10代がハマる！グローバルアーティスト沼特集に登場する。 ■＆TEAMが10代がハマる！グローバルアーティスト沼特集に登場 12月13日の放送では、いま10代が抱く“将来の夢”として急増中の「グローバルアーティスト」沼を特集。インターネットとSNSの普及で世界の音楽トレンドが身近になった昨今。