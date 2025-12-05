日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の18万7908枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 187908(187816) ソシエテジェネラル証券102451(102451) バークレイズ証券 28353(