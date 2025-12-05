日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万3346枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 23346( 22908) ABNクリアリン証券 22543( 21652) みずほ証券 14808( 10531) バ&#