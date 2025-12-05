第26回（7日／GI、中京ダ1800m）には、JDクラシック勝ちのナルカミ、武蔵野S勝ちのルクソールカフェ、みやこSを制した牝馬のダブルハートボンドなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬などをピックアップ。ここでは「ウィルソンテソーロ」を取り上げる。 ■ウィルソンテソーロ 2走前のGI南部杯ではダートの1600メートルを1分34秒3の時計で大楽勝。貧弱な