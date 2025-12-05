東京電力が4日、福島第一原発の汚染処理水の17回目の放出を開始したとの話題が、中国のSNS・微博（ウェイボー）でトレンド1位に浮上した。中国メディアの環球網は5日、「日本が再び7800トンの核汚染水を海に放出」と題して、「2023年8月、日本は国際社会の疑念や関係国の強い反対を顧みず、福島原発事故以来、蓄積されてきた134万トンの核汚染水の海洋放出を強行し、継続的に進めている。放出開始から16回目までの累計放出量は、す