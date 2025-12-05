12月4日、中国北東部の黒龍江省ハルビン市道里区音楽公園内に雪が飛び散り、6年連続で爆発的な人気を博した巨大雪だるまの制作が人工造雪により始まりました。今年もトレードマークの赤い帽子、赤いマフラー、赤いハートのボタンなど、かわいらしい定番のイメージで復帰します。今年の巨大雪だるまは身長19メートル、奥行き14メートル、幅11メートルで、例年より1メートル高くなり、雪の使用量は1200立方メートル増加し、3000立方