投資用物件への融資に不正があったとして複数の借り主から民事調停を申し立てられているスルガ銀行は5日、調停でスルガの不法行為が認められなかった場合でも、借り主に金利の引き下げといった対応をする用意があると発表した。救済措置を示すことで、円満な解決を目指す。スルガは借り主ごとに個別相談で対応すると説明。物件を売却しない場合でも返済の減免や、支払い督促の申し立ての取り下げにも応じるとした。スルガは