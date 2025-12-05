5日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝154円台後半で取引された。午後5時現在は前日比62銭円高ドル安の1ドル＝154円62〜63銭。ユーロは75銭円高ユーロ安の1ユーロ＝180円34〜38銭。日銀が今月の金融政策決定会合で利上げを決め、その後も継続的に政策金利を引き上げるとの見方から、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。市場では「日米の金融政策に関する観測で相場の動きが左右される展開が続きそうだ」（外為ブ