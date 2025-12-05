元フジテレビアナウンサーでタレントの渡辺渚さん（２８）をＳＮＳ上で脅迫したとして、警視庁は５日、岩手県の無職の女（３２）を脅迫容疑で東京地検に書類送検した。同庁幹部によると、女は５月、渡辺さんの写真集に包丁を置いた画像や、「めった刺しにする」といった文言をインスタグラムに投稿した疑い。女は任意の調べに容疑を認め、「反省している。被害者に申し訳ない」と話したという。