前回は政策金利上昇に伴う融資金利の反応について考察しました。今回はコマーシャルペーパー(CP)について説明します。コマーシャルペーパーは2025年1月31日まで日本銀行が公開市場操作の一環で実施する買いオペの対象となっていたため、経済ニュースで用語を目にしたことがある読者も多いと思います。金融商品としての存在は知られていても、誰がどのような条件で発行しているのか、具体的な内容について話題になることが少ないの