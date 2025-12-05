巨人・岸田行倫捕手（２９）が１８日にジャイアンツ球場で自主練習を行なった。この日は丸と会話を交えながら、終始笑顔でキャッチボールや打撃練習に取り組んだ。「今まで、２月１日に全力で動けるようにという感じでやっていたので、あんまり変える必要はないと思っています」と例年通りのオフシーズンを過ごしている。今オフは、岸田にとって来年３月に開催されるＷＢＣに備えた調整期間でもある。１１月に開催された日本