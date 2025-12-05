元衆院議員の山尾志桜里氏が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、立憲民主党の岡田克也元外相にあらためて反論した。 【写真】さすがの蓮舫氏も抗議中国語で意思表明 山尾氏は「立民・岡田克也氏『高市さんは間違ってないという人が5割いるのは』世論調査に危機感『非常に気になる』」と題したニュースを引用。岡田氏がラジオ出演した際に話した内容などを報じたもので、高市早苗首相が11月7日の衆院予算委