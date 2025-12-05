晴れの国おかやま館岡山・北区表町 岡山県産のみそを販売するイベントが5日、岡山市で行われました。 県産みその販売を促進しようと、岡山県が初めて開いたものです。岡山市北区表町の「晴れの国おかやま館」に13品が並びました。 このうち5品は「全国味噌鑑評会」で入賞したものです。訪れた人がみそ汁を試飲するなどして楽しんでいました。 （訪れた人）「おいしかったです。甘くて体が温まっておいしいです