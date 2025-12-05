食楽web ●クラフトビールの楽しさは、味わいにとどまらず、その場所にも宿ります。そこで今回は、東京でクラフトビールをより自由に、より美味しく飲める4軒をピックアップしました。 学芸大学『Low Alcoholic Cafe MARUKU』でノンアルクラフトビールを味わう 『Low Alcoholic Cafe MARUKU』 ノンアルでもちゃんと美味しいがビールが揃う、新しいビール文化を発信するのが、『Low Alcoholi