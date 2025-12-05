富士山のオーバーツーリズムや弾丸登山などの危険行為について対策を検討する協議会が4日山梨県で開かれ、「静岡・山梨両県が行った入山規制により一定の効果があった」と評価する報告書を取りまとめました。協議会には、環境省や静岡・山梨両県の職員、山小屋関係者らが出席。ことしの富士山夏山シーズンで行われた「時間規制」や「通行料の徴収」、「情報発信」などにより、「静岡側・山梨側いずれの登